أهم الأخبار .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتي بـ كورونا شائعة.. تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا.. جهة دولية طالبت إثيوبيا بمواصلة مفاوضات سد النهضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الصحة: تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى اليوم.للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

نفى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





النيابة العامة: حبس والد الطفلة مكة لشروعه فى قتلها وإجبار والدتها على توقيع مستندات

قررت «النيابة العامة» حبس والد الطفلة «مكة» احتياطيًّا؛ لاتهامه بالشروع في قتلها، وإكراهه والدتها على التوقيع على مستندات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي

قال عبدالكريم العرفي، الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا، إن قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، علي الحصول على تعهدات من حكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج حول الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





هل اقتربت موجة ثانية من كورونا ؟ لجنة مكافحة الفيروس تكشف التفاصيل

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كل الفيروسات تعتمد على التاريخ الفيروسى وأشكاله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لأول مرة في التاريخ .. افتتاح أوليمبياد طوكيو بدون جماهير 23 يوليو

أعلن منظمو دورة الألعاب الأوليمبية بـ طوكيو عن موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في الــ 23 من يوليو 2021 الساعة الثامنة بتوقيت اليابان، وسيشهد حفل الافتتاح الرسمي لأول مرة في التاريخ عدم حضور الجماهير، ومشاهدتها عبر الانترنت ووسائل الإعلام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





نفس ما أكد عليه الرئيس السيسي.. حديث جمال عبد الناصر عن استقرار ليبيا من 50 عامًا

عرض الإعلامي أحمد موسى، حديث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن ليبيا منذ 50 عامًا، عندما زار قاعدة عقبة بن نافع «الوطية حاليًا».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الخارجية البحرينية: مستعدون لإلغاء عقوبة الإعدام ولكن بشرط

اضغط هنا. أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. للمزيد من التفاصيل





خبير سوداني: جهة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا قال الخبير السوداني الدكتور أحمد المفتي والعضو السابق في للجنة الفنية لسد النهضة إن هناك جهة دولية تعلم أن إثيوبيا قد بدأت الملء الأول بإجراء منفرد منذ مدة ولامتها على تصريحات ملء خزان السد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

900 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق و492 ألف بالسكة الحديد.. أمس أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الجمعة، وبلغ عدد ركاب الخط الأول 513313، والخط الثاني 345453، والخط الثالث 49572، بإجمالي 908338 راكبا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شركات المحمول ترفع رسوم التنمية بمعدل 2 جنيه.. الضرائب: لا زيادة ضريبية على كروت الشحن كشف سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب؛ عن قيام شركات الاتصالات والمحمول بزيادة رسوم موارد التنمية والدمغات علي كروت الشحن مسبقة الدفع، ضمن الإيرادات غير الضريبية بمعدل 2 جنيه في السنة ، لتصل لـ8 جنيهات سنويا بعد أن كانت 6 جنيهات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الخارجية البحرينية: مستعدون لإلغاء عقوبة الإعدام ولكن بشرط أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

