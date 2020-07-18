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بمباركة القبائل.. أحمد موسى: مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 08:55 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع قبائل ليبيا
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية وبمباركة القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   القبائل الليبية هي المتحكمة في كافة أنحاء ليبيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   القبائل الليبية هي القيادات المؤثرة في ليبيا ولا يؤثر السراج  في ليبيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أبناء القبائل الليبية متواجدين في الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي".  

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   الجهات المعنية والمسؤولة والشرعية في ليبيا  ترحب بتفويض مصر لحماية الأمن القومي المصري والليبي ".
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