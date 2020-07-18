بمباركة القبائل.. أحمد موسى: مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية وبمباركة القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القبائل الليبية هي المتحكمة في كافة أنحاء ليبيا.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" القبائل الليبية هي القيادات المؤثرة في ليبيا ولا يؤثر السراج في ليبيا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أبناء القبائل الليبية متواجدين في الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي".



