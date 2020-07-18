بمباركة القبائل.. أحمد موسى: مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية وبمباركة القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القبائل الليبية هي المتحكمة في كافة أنحاء ليبيا.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" القبائل الليبية هي القيادات المؤثرة في ليبيا ولا يؤثر السراج في ليبيا ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أبناء القبائل الليبية متواجدين في الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الجهات المعنية والمسؤولة والشرعية في ليبيا ترحب بتفويض مصر لحماية الأمن القومي المصري والليبي ".