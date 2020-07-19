محلك سرك .. قصة معاناة أهالي المنيا من تأخر إنهاء مشروعات الصرف .. والمحافظة تتعهد بافتتاح 34% منها

تعاني العديد من قرى محافظة المنيا من عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، رغم بدء المشروع بتلك القرى منذ ١٠ سنوات، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منه لكى يتمتع المواطنون بخدمة الصرف الصحى، ففى قرى طوة وطوخ الخيل وصفط الغربية بمركز المنيا يعانى الأهالي من تعثر مشروع الصرف، والذى بدأ العمل به فى عام 2010 وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه.









يقول الأهالي نعانى الأمرين بسبب عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بالقري، فكل 3 أشهر نقوم بكسح البيارة بمبلغ ٢٥٠ جنيها، ونقوم بحفر بيارات ثانية ونتكلف آلاف الجنيهات بسبب الحفر والسقف، ولا نستطيع دفع ٢٥٠ جنيها كل 3 أشهر.









وطالب الأهالي بضرورة العمل على النهوض بملف الصرف الصحي، والتغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنون، مشددين على سرعة إجراءات تخصيص الأراضى لإقامة محطات الصرف الصحى بمعظم القرى.









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ومن جانبه أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن نسبة تنفيذ أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي بالقرى على مستوى المحافظة سترتفع بنهاية عام 2020 من 7% إلى 34% ، من خلال توصيل الخدمة لعدد كبير من القرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالقرى وإيجاد آليات للمشكلات الحياتية التى تواجه المواطنين والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة.









وأكد المحافظ أنه جار العمل حاليًا على استئناف أعمال توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ،موجها بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق المستهدف وفقا للجدول الزمنى المحدد.









وأوضح أن مشكلة الصرف الصحي تأتي ضمن أهم التحديات التي تواجه الدولة، وقد وجهت القيادة السياسية بمواجهه وحل المشكلات أولا بأول حتى لا تتفاقم وتتحول إلى أزمات يصعب حلها، مؤكدًا أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين.









ووجه المحافظ بسرعة إنهاء وصلات الصرف الصحي لعمارات البريد (الأولي بالرعاية) بمركز مطاي، وتذليل كافة العقبات أمام مشروعات الصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء لسرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمنى المحدد لها بمركز سمالوط، وايجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي بقري صفانية، وزاوية برمشا، بمركز العدوة، وقرية كوم الحاصل بمغاغة.









وأعلن أنه سيتم افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بمركز المنيا بعد عدة سنوات من العمل من أجل حل مشكلة الصرف الصحي بقرية تله ومصرف المحيط وزراعة مساحات شاسعه من الغابات الشجرية للاستفادة منها.







