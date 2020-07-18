التايكوندو ينظم بطولة الحافز الرياضي قبل نهاية أغسطس

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم، عن تنظيم بطولة الجمهورية للأندية تحت 17 سنة وفوق 17 سنة، الخاصة بالحافز الرياضي وذلك في موعد أقصاه 31 أغسطس 2020.
وجاء بيان الاتحاد المصري للتايكوندو كالتالي: بناءً على توجيهات وزارة الشباب والرياضة بإقامة البطولات الخاصة بالحافز الرياضى فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2020، فإن الاتحاد المصرى للتايكوندو بصدد إقامة بطولة الجمهورية للأندية تحت 17 و فوق 17 سنة خلال النصف الثانى من شهر أغسطس 2020.
وأضاف: يرجي التوجيه والتنبيه نحو البدء فى الاستعداد لإستئناف النشاط مع الوضع فى الإعتبار كافة التدابير الإحترازية وسوف يقوم الإتحاد بنشر كافة شروط البطولة فى أقرب وقت.
واختتم: سوف يتم نشر الإجراءات الإحترازية الجارى إعدادها عن طريق اللجنة الطبية المشكلة لمواجهة جائحة كورونا و ذلك لإتباعها أثناء التمارين و المنافسات.
يذكر أن اتحاد التايكوندو لم ينظم بطولة الحافز الرياضي هذا العام بسبب إيقاف النشاط الرياضي لتفشي جائحة كورونا، وقد قررت وزارة الشباب والرياضة بعد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي، إقامة بطولات الحافز الرياضي التي لم تقام قبل إيقاف النشاط في موعد أقصاه 31 أغسطس 2020، على أن يتم إضافة درجات الحافز الرياضي للاعبين المستحقين بعد إنتهاء البطولة والسماح للطلاب بتعديل التنسيق.