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رياضة

التايكوندو ينظم بطولة الحافز الرياضي قبل نهاية أغسطس

السبت 18/يوليه/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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محمد سمير
أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم، عن تنظيم بطولة الجمهورية للأندية تحت 17 سنة وفوق 17 سنة، الخاصة بالحافز الرياضي وذلك في موعد أقصاه 31 أغسطس 2020.

وجاء بيان الاتحاد المصري للتايكوندو كالتالي: بناءً على توجيهات وزارة الشباب والرياضة بإقامة البطولات الخاصة بالحافز الرياضى فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2020، فإن الاتحاد المصرى للتايكوندو بصدد إقامة بطولة الجمهورية للأندية تحت 17 و فوق 17 سنة خلال النصف الثانى من شهر أغسطس 2020.

وأضاف: يرجي التوجيه والتنبيه نحو البدء فى الاستعداد لإستئناف النشاط مع الوضع فى الإعتبار كافة التدابير الإحترازية وسوف يقوم الإتحاد بنشر كافة شروط البطولة فى أقرب وقت.

واختتم: سوف يتم نشر الإجراءات الإحترازية الجارى إعدادها عن طريق اللجنة الطبية المشكلة لمواجهة جائحة كورونا و ذلك لإتباعها أثناء التمارين و المنافسات.

يذكر أن اتحاد التايكوندو لم ينظم بطولة الحافز الرياضي هذا العام بسبب إيقاف النشاط الرياضي لتفشي جائحة كورونا، وقد قررت وزارة الشباب والرياضة بعد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي، إقامة بطولات الحافز الرياضي التي لم تقام قبل إيقاف النشاط في موعد أقصاه 31 أغسطس 2020، على أن يتم إضافة درجات الحافز الرياضي للاعبين المستحقين بعد إنتهاء البطولة والسماح للطلاب بتعديل التنسيق.
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