دفناه من 3 شهور ورجعلنا.. نجل شقيقة مدرس الشرقية يكشف تفاصيل مثيرة..فيديو

أكد "إسماعيل" نجل شقيقة محمد جمال والمشهور اعلاميا بـ المدرس العائد من الموت ان خاله متغيب عن المنزل منذ حوالي سبعه اشهر وكان يعاني من مرض نفسي .

وأضاف انه ورد اليهم إتصال من إدارة مستشفى الاحرار التعليمي يفيد بالعثور على جثه تشبه ملامح خاله المتغيب وعلي الفور توجهت والدتي وشقيقتها الي مشرحة المستشفي وتم التعرف علي الجثة لكونها شديدة الشبه بملامح بخالي.









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وأستكمل "إسماعيل" انهم بالفعل قاموا بإستلام الجثمان وحضر من المشرحة وتم دفنه علي الفور دون ان يتم كشف وجهه وتم دفن الجثمان في يوم الـ 27 من مارس الماضي .









وتابع :"وأمس فوجئنا بظهور خالي وخلفه مجموعة كبيرة من أهالي القرية والذين أكدوا انه ظهر بمقابر قرية كفر الحصر "، مضيفا :"دفناه من 3 شهور ورجعلنا."









وأضاف "أسماعيل" ان خاله بالفعل تعرف علي عدد من الأشخاص المحيطين به بمجرد ان رآهم وردد أسماءهم وهو الآن متواجد بالنيابة العامة هو وخاله الآخر للتحقيق في الواقعة .





فيما حصل موقع صدى البلد الاخباري على صوره المدرس العائد من الموت المقيم بقريه كفر الحصر التابعه مركز مدينه الزقازيق محافظه الشرقيه وذلك قبل اصابته بمرض نفسي.