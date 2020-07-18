الصفحات الرسمية للجنة العليا للأخوة الإنسانية تحتفي باليوم العالمي لـ نيلسون مانديلا

احتفت الصفحات الرسمية للجنة العليا للأخوة الإنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي باليوم العالمي لنيلسون مانديلا، الذي يواكب الـ١٨ من يوليو كل عام، اعترافًا بإسهام رئيس جنوب أفريقيا الأسبق في نشر ثقافة السلام والحرية.





وواكبت الصفحات الرسمية للجنة احتفال هذا العام الذي يأتي تحت عنوان "اتخاذ إجراءات وحفز التغيير"، وأشارت إلى أن العلم والغذاء من الحقوق والاحتياجات الأساسية للإنسان التي يجب أن تصان، موضحة أن وثيقة الأخوة الإنسانية أكدت أن حماية حقوق المستضعفين ضرورة دينية ومجتمعية يجب العمل على توفيرها وحمايتها.





ووجهت اللجنة رسالة إلى العالم بضرورة التفاعل مع هذه المناسبة باظهار المساندة لإنهاء الفقر وصناعة الفرق في حياة الناس، مؤكدة أنه بالتضامن الإنساني والجهود المشتركة يمكن للإنسانية أن تتغلب على التحديات التي تواجهها، وذلك حين تتضافر الجهود وتتآلف القلوب وتتعزز القيم الأخلاقية في المجتمعات.





وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، في 18 يوليو من كل عام، باليوم الدولي لنيلسون مانديلا، لتذكير العالم بالمبادئ التي تبناها الزعيم الجنوب أفريقي الراحل.



