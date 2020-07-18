متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة فني أشعة في مستشفى الراجحي للعزل بأسيوط

لَفِظَ فني أشعة بمستشفى أسيوط الجامعي أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في العناية المركزة بمستشفى الراجحي الجامعي المخصصة للعزل؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .





وكان " شهدي .ص .س " فني بقسم الأشعة في مستشفى أسيوط الجامعي أصيب بفيروس كورونا وتم عزله بمستشفى الراجحي المخصص للعزل، وتدهورت حالته الصحية؛ مما أدى الى نقله الى العناية المركزة وتوفي اليوم السبت .





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ومن جهته نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص الحزن والأسى وفاة " شهدى .ص .س " فنى الأشعة بمستشفى الجامعى ، منوها الى انه لحق بشهداء الواجب من الاطقم الطبية من ضحايا فيروس كورونا المستجد .





فيما اعلن الدكتور إيهاب فوزى مدير مستشفى الراجحى الجامعى للعزل أن الحالات المحجوزة للعلاج بالمستشفى حاليًا تبلغ 5 حالات فقط وهو أقل معدل وصلت إليه المستشفى منذ تشغيلها كمستشفى للعزل من 23 أبريل الماضى لخدمة مصابى كورونا من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ، والتى كانت تعانى أحيانًا من عجز فى عدد الأسرة فى مقابل عدد المترددين على المستشفى ، مضيفًا إلى أن إجمالى عدد مصابى كوفيد-19 من الذين تم إستقبالهم بالراجحى بلغ 204 حالات تم شفاء وخروج 168 حالة وبلغت حالات الوفاة 31 حالة ، مشيرًا ـأن الخمسة مرضى الحاليين بالمستشفى يتضمنون 3 حالات مستقرة وحالتين فقط فى العناية المركزة.