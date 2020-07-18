AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة فني أشعة في مستشفى الراجحي للعزل بأسيوط

السبت 18/يوليه/2020 - 09:38 م
مستشفى الراجحي
مستشفى الراجحي
Advertisements
إيهاب عمر
لَفِظَ فني أشعة بمستشفى أسيوط الجامعي أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في العناية المركزة بمستشفى الراجحي الجامعي المخصصة للعزل؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وكان " شهدي .ص .س " فني بقسم الأشعة في مستشفى أسيوط الجامعي أصيب بفيروس كورونا وتم عزله بمستشفى الراجحي المخصص للعزل، وتدهورت حالته الصحية؛ مما أدى الى نقله الى العناية المركزة وتوفي اليوم السبت .

اقرأ أيضا :


ومن جهته نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص الحزن والأسى وفاة " شهدى .ص .س " فنى الأشعة بمستشفى الجامعى ، منوها الى انه لحق بشهداء الواجب من الاطقم الطبية من ضحايا فيروس كورونا المستجد .

فيما اعلن الدكتور إيهاب فوزى مدير مستشفى الراجحى الجامعى للعزل أن الحالات المحجوزة  للعلاج بالمستشفى حاليًا تبلغ 5 حالات فقط وهو أقل معدل وصلت إليه المستشفى منذ تشغيلها كمستشفى للعزل من 23 أبريل الماضى لخدمة مصابى كورونا من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ، والتى كانت تعانى أحيانًا من عجز فى عدد الأسرة فى مقابل عدد المترددين على المستشفى ، مضيفًا إلى أن إجمالى عدد مصابى كوفيد-19 من الذين تم إستقبالهم بالراجحى بلغ 204 حالات تم شفاء وخروج 168 حالة وبلغت حالات الوفاة 31 حالة ، مشيرًا ـأن الخمسة مرضى الحاليين بالمستشفى يتضمنون 3 حالات مستقرة وحالتين فقط فى العناية المركزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شفاء حالتين واحتجاز 21 بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط

فيروس كورونا .. خروج 3 حالات واحتجاز 33 بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط

26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أسيوط

خروج 72 متعافيا.. مستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط تستقبل 136 مصابا بـ كورونا

وفاة سائق إسعاف بأسيوط مصاباً بـ فيروس كورونا

جامعة أسيوط: مستشفى الراجحى الجامعي يستقبل 156 حالة إصابة بكورونا منذ بدء تشغيلها للعزل

ترشيحاتنا

هل اقتربت موجة ثانية من كورونا ؟ لجنة مكافحة الفيروس تكشف التفاصيل

ساندي على تستعرض جمالها على حمام السباحة.. شاهد

يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

أخبار الزمالك| أحمد عبد الحليم: نادي القرن صفقة.. والتونسي المثلوثي من المطار لصالون الحلاقة.. وسلبية المسحة الثالثة لـ مصطفى فتحي وبامبو

متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة فني أشعة في مستشفى الراجحي للعزل بأسيوط

الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض القصير.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

تعرف على نيسان ماجنيت الاختبارية.. فيديو وصور

حاولت والدتها قتلها وتحدت زوجة كنيدي وباعت سيارتها بنصف مليون دولار.. محطات في حياة نجمة الإغراء مارلين مونرو.. صور