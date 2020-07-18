أكدا دعم القيادة السياسية في مواقفها الراهنة.. محمود بكري يلتقي الأنبا ميخائيل وكيل مطرانية حلوان

زار الكاتب الصحفي محمود بكري، المرشح علي القائمة الوطنية من أجل مصر، الأنبا ميخائيل وكيل مطرانية حلوان، بمقره في المطرانية لعد تلقيه دعوة من نيافته، وناقشا أوضاع المنطقة والتحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة، وأهمية دعم القيادة السياسية في مواقفها الراهنة،سعيا وراء تحقيق الآمال والطموحات المشروعة ،وبما يعود بالنفع علي جموع المصريين.





أبدي الأنبا ميخائيل ترحيبه بريارة الكاتب الصحفي محمود بكري، معربا عن دعمه لترشحه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومعربا عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة له.



