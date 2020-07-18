أكدا دعم القيادة السياسية في مواقفها الراهنة.. محمود بكري يلتقي الأنبا ميخائيل وكيل مطرانية حلوان

زار الكاتب الصحفي محمود بكري، المرشح علي القائمة الوطنية من أجل مصر، الأنبا ميخائيل وكيل مطرانية حلوان، بمقره في المطرانية لعد تلقيه دعوة من نيافته، وناقشا أوضاع المنطقة والتحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة، وأهمية دعم القيادة السياسية في مواقفها الراهنة،سعيا وراء تحقيق الآمال والطموحات المشروعة ،وبما يعود بالنفع علي جموع المصريين.
أبدي الأنبا ميخائيل ترحيبه بريارة الكاتب الصحفي محمود بكري، معربا عن دعمه لترشحه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومعربا عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة له.
فيما أبدي محمود بكري سعادته بالاستقبال الحار،والذي تم في حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمهندس فاروق مرجان،مثمنا الدور الوطني الكبير للأشقاء الأقباط في مناطق حلوان والتبين والمعصرة و15 مايو،وكافة مناطق جنوب القاهرة،باعثا برسالة مودة لنيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي،أسقف حلوان والمعصرة والتبين و15مايو وتوابعها،ومتمنيا لنيافته الشفاء العاجل.