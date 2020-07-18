نشأت الديهي: السيسي يتمتع بصبر استراتيجي وحكمة تحميها القوة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بالأمس ، وتناقشوا حول سير مفاوضات سد النهضة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، موجها حديثه للشعب المصري: "ثقوا ثقة غير محدودة في قدرة الدولة والرئيس على تحقيق الأمن القومي المصري المائي وغير المائي".



