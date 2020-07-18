نشأت الديهي: السيسي يتمتع بصبر استراتيجي وحكمة تحميها القوة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بالأمس، وتناقشوا حول سير مفاوضات سد النهضة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، موجها حديثه للشعب المصري: "ثقوا ثقة غير محدودة في قدرة الدولة والرئيس على تحقيق الأمن القومي المصري المائي وغير المائي".
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمتع بصبر استراتيجي غير مسبوق، وحكمة تحميها القوة، وهو من يحدد الخطوط الحمراء، ووقت ومكامن الخطر، لافتا إلى أـن ما حدث في ليبيا درس.