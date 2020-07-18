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الخارجية: تركيا تغامر بمقدرات الشعب وتعمق أزمات الدول العربية

السبت 18/يوليه/2020 - 09:34 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن التدخلات التركية في الشأن العربي تفتقر لاي سند شرعي وتنتهك قرارات مجلس الأمن.


وأضاف «حافظ» خلال مداخلة هاتفية  لقناة «إكسترا نيوز» أن الحكومة التركية تغامر بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل لتعميق أزمات ونزاعات مع الدول العربية.


وأشار، إلى أن  مصر حريصة على التوصل الي التنمية الشاملة للأزمة في أقرب وقت ممكن واستقلال الدولة الليبية الوطنية ، والحفاظ على سلامة أراضيها ومؤسساتها والتصدي الي المقاتلين الاجانب الوافدين الي ليبيا من اي بقعة في العالم.


كما أبدى السفير أحمد حافظ، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.


واستغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها، تلك الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.


وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.
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