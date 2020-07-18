مؤيد للإرهاب وكاره لمصر.. أحمد موسى يشن هجومًا على الإرهابي سيف الدين مخلوف في تونس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سيف الدين مخلوف، أحد العناصر الإرهابية في تونس ، يعمل أسفل حذاء راشد الغنوشي ، وهو كاره للدولة المصرية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " سيف الدين مخلوف، مؤيد للجواسيس والخونة، ومؤيد للإخوان والجاسوس مرسي".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى: " سيف الدين مخلوف، رفع صورة الجاسوس مرسي في البرلمان التونسي، وقاد مظاهرات ضد مصر".





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن سيف الدين مخلوف، مؤيد لتنظيم داعش وساهم في إدخال الإرهابيين للبرلمان التونسي".



