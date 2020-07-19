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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا و التفاضل وعلم النفس .. اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوي

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءوالجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).





ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قبل كل امتحان ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.



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وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الان بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات


وشدد حجازي على أنه قد تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).

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