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توفيرها مجانا وبدون حبر فسفوري.. لاشين إبراهيم: الكمامات إجبارية خلال انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 18/يوليه/2020 - 09:48 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
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عبد الخالق صلاح
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على منظومة الانتخابات، والتي تتضمن تعقيم اللجان الفرعية والعامة قبل الاقتراع وبعد نهايته.


وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا خلال العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وسيتم توفير كمامة لكل من لا يرتدي كمامة، وجوانتي لكل ناخب.


وفيما يتعلق بالحبر الفسفوري، قال :" الانتخابات النيابية لا يشترط فيها الحبر الفسفوري؛ لأن كل مواطن يدلي بصوته فى موطنه الانتخابي، ويوقع باسمه، كما يوقع أمين اللجنة".
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