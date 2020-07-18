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حوادث

حركة تنقلات الداخلية 2020.. تصعيد اللواء سليمان شتا من مدير قطاع شرق القاهرة إلى حكمدار العاصمة

السبت 18/يوليه/2020 - 09:36 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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كتب محمد صبرى
افاد مصدر امنى بمديرية أمن القاهرة ان اللواء أحمد فاروق نائب مدير أمن القاهرة وحكمدار العاصمة قد تم تصعيده ليشغل منصب مدير أمن المنوفية .

واشار المصدر الى انه تقرر تصعيد اللواء سليمان شتا من نائب مدير أمن القاهرة ومدير الادارة العامة لقطاع شرق القاهرة إلى نائب لمدير أمن القاهرة وحكمدارًا لها، خلفا للواء أحمد فاروق.

واضاف المصدر أنه قد تم تصعيد اللواء خالد العزب من نائب مدير أمن القاهرة ومدير الادارة العامة لقطاع القاهرة الجديدة إلى مدير أمن كفر الشيخ .

واوضح المصدر أن هناك حركة داخلية تخص ضباط مديرية أمن القاهرة ، و سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة .
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