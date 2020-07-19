طلاب الثانوية العامة يسلمون كراسة امتحان التربية الوطنية بعد حلها منزليا .. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة سيقوموا بإعادة تسليم كراسة امتحان التربية الوطنية في اللجان اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020.

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وكان طلاب الثانوية العامة قد تسلموا كراسة امتحان التربية الوطنية في اللجان يوم 14 يوليو 2020 للاجابة عليه من المنزل ، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي قرر حل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.





وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، على أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .





جدير بالذكر أنه اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)