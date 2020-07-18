حركة تنقلات الداخلية 2020 .. ترقية شتا حكمدارا للقاهرة وتجديد الثقة في مدراء المباحث والمرور والحماية المدنية

فاد مصدر امنى بمديرية أمن القاهرة، إن اللواء أحمد فاروق نائب مدير أمن القاهرة وحكمدار العاصمة قد تم تصعيده ليشغل منصب مدير أمن المنوفية .





واشار المصدر الى انه تقرر تصعيد اللواء سليمان شتا من نائب مدير أمن القاهرة ومدير الادارة العامة لقطاع شرق القاهرة إلى نائبا لمدير أمن القاهرة وحكمدار لها خلفا للواء أحمد فاروق .









واضاف المصدر بأنه قد تم تصعيد اللواء خالد العزب من نائب مدير أمن القاهرة ومدير الادارة العامة لقطاع القاهرة الجديدة إلى مدير أمن كفر الشيخ .









ولفت المصدر إلى أنه تم تجديد الثقة فى اللواء نبيل سليم كمدير لمباحث العاصمة ، واللواء عمرو البيلى كمدير لمرور القاهرة ، واللواء أسامة فاروق مديرا للحماية المدنية بالقاهرة .









واوضح المصدر أن هناك حركة داخلية تخصص ضباط مديرية أمن القاهرة ، و سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة .