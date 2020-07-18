خير: "بهائم" إثيوبيا تستهلك مياهًا بما يعادل حصة مصر والسودان

أبدى الإعلامي محمد علي خير، تعجبه من إصرار إثيوبيا على التلاعب بملف المياه والسير في طريق تعطيش مصر.









وأوضح خير، أن اثيوبيا تسقط عليها أمطار حجمها السنوي ألف مليار متر مكعب تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب منهم فقط وتصر اثيوبيا على محاربة مصر على هذه الحصة الصغيرة.









وأفاد محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، بأن اثيوبيا بها 100 مليون رأس من المواشي سواء أبقار أو ماعز وتستهلك هذه المواشي مياها بما يعادل المياه التي تحصل عليها مصر والسودان، قائلا: "بهائم اثيوبيا تستهلك ميااه بحجم البني ادمين في مصر والسودان".







