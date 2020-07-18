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خبير مروري يوضح شروط تنظيم السيارات فى الشارع ..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 09:47 م
تنظيم السيارات
تنظيم السيارات
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إبراهيم القادري
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري ، إن العشوائيات متواجدة في مصر علي مدارس ال40 سنة الماضية في كثير من الامور والقيادة السياسية الآن تعالج هذه الأمور اولا بأول ومنها موضوع منظم السيارات "السايس".

وأضاف أحمد هشام خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناة الحدث اليوم ، أن "السايس "كلمة خاطئة لانها تنطبق علي من يقوم بتربية وترويض الخيول مؤكدا ان مجلس النواب وافق علي قانون منظم السيارات وكان له شروط معينة.

وأوضح أحمد هشام ، ان رئيس الجمهورية امس صدق علي قانون تنظيم السيارات في الشوارع المصرية بناء علي قانون 150 لسنة 2020 .

وتابع : أن هذا القانون يسمح لكل محافظة واجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تحديد أماكن معينة لانتظار السيارات بناء علي شروط معينة.

واستكمل : انه مسموح لكل محافظة ان يتعاقد مع شركات او أفراد بمدة لا تتعدى 10 سنوات لتنظيم السيارات بناء علي مقابل مادي.

واشار الي ان هناك شروطا لتنظيم السيارات ومنها ان المقدم للترخيص للعمل سيقوم بدفع مبلغ مالي 2000 جنيه ومدة الترخيص ستكون 3 سنوات فقط والغرض من هذا قانون تنظيم السيارات هو القضاء علي العشوائيات في الشارع المصري.
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