ظهرت بشكل مختلف بعد استئناف المسابقات.. كيف استفادت 3 أندية من فيروس كورونا؟

استغلت بعض الأندية في الدوريات الكبرى، فترة التوقف الماضية للنشاط الرياضى، بسبب فيروس كورونا، ، وظهر ذلك واضحًا بعد إستئناف البطولات من جديد، في التحول المفاجئ فى نتائج وأداء هذه الفرق.





نجحت فرق خلال فترة التوقف، فى ترتيب أوراقها من جديد، لتظهر بشكل مختلف بعد إستئناف المسابقات، وفرق أخرى كانت تقدم نتائج مميزة قبل التوقف، وتدهورت أوضاعها وسقطت بشكل مفاجئ بعد عودة البطولات.









ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أكثر 3 أندية استفادة من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا وماذا حققوا، على النحو التالى:-









ريال مدريد والتتويج بالدورى الإسبانى

قبل توقف الدورى الإسبانى بسبب فيروس كورونا، كان ريال مدريد يحتل المركز الثانى خلف برشلونة المتصدر، وتعرض لخسارة فى مباراته الأخيرة قبل التوقف أما فريق ريال بيتيس، كما سقط في ملعبه أمام فريق مانشستر سيتي ببطولة دورى أبطال أوروبا.





ولكن تغيرت أوضاع الفريق خلال فترة التوقف، وبمجرد عودة الدورى الإسبانى من جديد، حقق الفريق الملكى الفوز فى جميع مبارياته حتى الأن، وتوج بلقب الدورى الإسبانى من غريمه برشلونة.





تتويج فريق بايرن ميونخ ببطولتين بعد توقف كورونا

يعبر فريق بايرن ميونيخ الألمانى، أكثر المستفدين من فيروس كورونا، فعلى الرغم من تصدر الفريق البافارى، للدورى الألمانى قبل التوقف، ولكن كان يوجد منافسة كبيرة من الفرق خلفه.





ليظل الفريق بعد عودة الدورى يقدم مستويات رائعة، ونجح فى حسم لقب البطولة مبكرًا وأضاف لنجاحه لقب الكأس أيضًا. ومازال ينافس على بطولة دورى أبطال أوروبا، ومرشح قوى لحصد اللقب.









بورتو البرتغالى

كان الصراع بين فريق بورتو وبنفيكا مشتعلًا قبل فترة التوقف على قمة الدوري البرتغالي، واستمر فى اشتعاله بالجولات الأولى بعد العودة، ولكن حافظ فريق بورتو على مستواع المميز المذهل، وتراجع أداء فريق بنفيكا، حسم لقب الدورى البرتغالى سريعًا لصالح بورتو.