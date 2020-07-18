ظهرت بشكل مختلف بعد استئناف المسابقات.. كيف استفادت 3 أندية من فيروس كورونا؟

استغلت بعض الأندية في الدوريات الكبرى، فترة التوقف الماضية للنشاط الرياضى، بسبب فيروس كورونا،، وظهر ذلك واضحًا بعد إستئناف البطولات من جديد، في التحول المفاجئ فى نتائج وأداء هذه الفرق.
نجحت فرق خلال فترة التوقف، فى ترتيب أوراقها من جديد، لتظهر بشكل مختلف بعد إستئناف المسابقات، وفرق أخرى كانت تقدم نتائج مميزة قبل التوقف، وتدهورت أوضاعها وسقطت بشكل مفاجئ بعد عودة البطولات.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أكثر 3 أندية استفادة من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا وماذا حققوا، على النحو التالى:-
ريال مدريد والتتويج بالدورى الإسبانى
قبل توقف الدورى الإسبانى بسبب فيروس كورونا، كان ريال مدريد يحتل المركز الثانى خلف برشلونة المتصدر، وتعرض لخسارة فى مباراته الأخيرة قبل التوقف أما فريق ريال بيتيس، كما سقط في ملعبه أمام فريق مانشستر سيتي ببطولة دورى أبطال أوروبا.
ولكن تغيرت أوضاع الفريق خلال فترة التوقف، وبمجرد عودة الدورى الإسبانى من جديد، حقق الفريق الملكى الفوز فى جميع مبارياته حتى الأن، وتوج بلقب الدورى الإسبانى من غريمه برشلونة.
تتويج فريق بايرن ميونخ ببطولتين بعد توقف كورونا
يعبر فريق بايرن ميونيخ الألمانى، أكثر المستفدين من فيروس كورونا، فعلى الرغم من تصدر الفريق البافارى، للدورى الألمانى قبل التوقف، ولكن كان يوجد منافسة كبيرة من الفرق خلفه.
ليظل الفريق بعد عودة الدورى يقدم مستويات رائعة، ونجح فى حسم لقب البطولة مبكرًا وأضاف لنجاحه لقب الكأس أيضًا. ومازال ينافس على بطولة دورى أبطال أوروبا، ومرشح قوى لحصد اللقب.
بورتو البرتغالى
كان الصراع بين فريق بورتو وبنفيكا مشتعلًا قبل فترة التوقف على قمة الدوري البرتغالي، واستمر فى اشتعاله بالجولات الأولى بعد العودة، ولكن حافظ فريق بورتو على مستواع المميز المذهل، وتراجع أداء فريق بنفيكا، حسم لقب الدورى البرتغالى سريعًا لصالح بورتو.