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توك شو

بطلوا ده واسمعوا ده.. تعليق ساخر من الديهي على تغريدة وزير داخلية الوفاق

السبت 18/يوليه/2020 - 10:21 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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حمزة شعيب
انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء، بسبب تغريدة لوزير داخلية الوفاق فتحي باشا اغا، قال خلالها "نتحفظ بشدة على ما حدث من مغالطات في اجتماع القاهرة، مع من يدّعون بأنهم يمثلون القبائل الليبية. لا نقبل بالانتقاص من السيادة الليبية، أو بتجاوز الحكومة الشرعية، على القيادة في الشقيقة مصر أن تدرك بأن مصالحها هي مع الحكومة الشرعية في ليبيا، فاستقرار ليبيا من استقرار مصر". 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، لـ "فتحي باشا أغا": "أنت ورئيس حكومتك فقدتوا القدرة على الخجل وهربت الدماء من عروقكم، عن أي شرعية تتحدث، بطلوا ده واسمعوا ده".

واستنكر، تغريدة لـ رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية، خالد المشري، قال خلالها : " تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا، والاستناد على مجموعة من العملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية، ماضون في هدفنا لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة"، مؤكدًا أن خالد المشري، خنزير اخواني باع شرفه ووطنه ودينه لـ "أردوغان"، وهو رجل بلا رجولة. 
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