شارع مساكن العبد الجديد بمدينة السلام يغرق بمياه الصرف

شكا المواطن محمد يوسف ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، غرق شارع مساكن العبد الجديد بمدينه السلام التابعة الى محافظه القاهره ، بمياه الصرف صحى والذى يسببت فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة.





ويقول فى رسالته : أنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف الحى التابعة لمحافظة لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



