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بين الناس

شارع مساكن العبد الجديد بمدينة السلام يغرق بمياه الصرف

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد يوسف ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، غرق شارع  مساكن العبد الجديد  بمدينه السلام  التابعة الى محافظه القاهره ، بمياه  الصرف صحى والذى يسببت فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة.

ويقول فى رسالته : أنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف الحى التابعة لمحافظة  لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.
للتواصل مع القارئ :  01111210040

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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