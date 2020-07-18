لاشين: تجارب التصويت الإلكتروني فشلت.. ومستمرون بـ"الورقي"

كشف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، موعد استحداث عملية التصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية، موضحًا: "الموضوع خطير وشاهدت تجارب عديدة وأري فشلا يحدث فى التجارب .. وقررنا الاستمرار على التجربة الورقية حيث إن هناك دولا اتجهت للتصويت الإلكتروني وعادت للورقي، وإن شاء الله فى طريقنا لتطبيق التصويت الكترونيًا، وسيبدأ ببعض المحافظات".





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن المقيدين انتخابيًا 63 مليون مواطن مصري، وقواعد البيانات فى مصر دقيقة جدًا.







