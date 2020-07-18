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توك شو

لاشين: تجارب التصويت الإلكتروني فشلت.. ومستمرون بـ"الورقي"

السبت 18/يوليه/2020 - 10:18 م
انتخابات
انتخابات
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عبد الخالق صلاح
كشف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، موعد استحداث عملية التصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية، موضحًا:  "الموضوع خطير وشاهدت تجارب عديدة وأري فشلا يحدث فى التجارب .. وقررنا الاستمرار على التجربة الورقية حيث إن هناك دولا اتجهت للتصويت الإلكتروني وعادت للورقي، وإن شاء الله فى طريقنا لتطبيق التصويت الكترونيًا، وسيبدأ ببعض المحافظات".
 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن المقيدين انتخابيًا 63 مليون مواطن مصري، وقواعد البيانات فى مصر دقيقة جدًا.


وحول استعدادات الهيئة لتصويت المصريين بالخارج، قال إن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الخارجية، ويتم وضع ضوابط عمل القنصليات والسفارات، مضيفًا:" السفير في هذه الحالة يقوم بدور القاضي".
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