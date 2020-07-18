برلماني ليبي: الجيش المصري شوكة في حلق الأتراك.. فيديو

قال علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي، إن من سنة 2011 والنية تتجه الى تمكين الشيعة المتطرفة من الشام والعراق والجهات الأخرى.
وأضاف على التكبالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن ليبيا تعتمد علي جيشها العربي الليبي وعلى الجيش المصري الذي وقف كالشوكة في حلق الاتراك.
وأوضح علي التكبالي ، أن الأتراك مستمرون في الضغط علي السراج وهذا الرجل لا يستطيع ان يقاوم الاتراك ولا غيرهم .
وتابع ان السراج مستعد ان يسلم ليبيا للاتراك كما سلمها مثله من قبل والخطوة المقبلة هي الاعتماد علي الجيش المصري وعلي الجيش الليبي موكدا أن العرب النائمون نعرفهم جميعا وهم لن يتحركوا .