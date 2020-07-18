برلماني ليبي: الجيش المصري شوكة في حلق الأتراك.. فيديو

قال علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي، إن من سنة 2011 والنية تتجه الى تمكين الشيعة المتطرفة من الشام والعراق والجهات . منسنةتتجهالىالأخرى





وأضاف على التكبالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن ليبيا تعتمد علي جيشها العربي الليبي وعلى الجيش المصري الذي وقف كالشوكة في حلق الاتراك.





وأوضح علي التكبالي ، أن الأتراك مستمرون في الضغط علي السراج وهذا الرجل لا يستطيع ان يقاوم الاتراك ولا غيرهم .



