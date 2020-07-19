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بين الناس

استمرار انقطاع مياه الشرب عن 5 عزب بالفيوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث محمد عبدالله ، من أهالى منشأة بنى عثمان عزبة سعداوى سليمان القبلية بالفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكرار انقطاع  المياه عن خمس عزب من محافظة الفيوم مركز سنورس منشأة بنى عثمان عزبة الحجارة والبرم وسعداوى سليمان قبلى وبحري لا يوجد بها مياه في ظل جائحة كورونا .


وطالب بالتدخل لحل المشكلة لحاجة الأهالى للمياه لقضاء احتياجاتهم اليومية والمنزلية من المياه.


التواصل مع القارئ 01141700070

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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