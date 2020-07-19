استمرار انقطاع مياه الشرب عن 5 عزب بالفيوم

استغاث محمد عبدالله ، من أهالى منشأة بنى عثمان عزبة سعداوى سليمان القبلية بالفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكرار انقطاع المياه عن خمس عزب من محافظة الفيوم مركز سنورس منشأة بنى عثمان عزبة الحجارة والبرم وسعداوى سليمان قبلى وبحري لا يوجد بها مياه في ظل جائحة كورونا .









وطالب بالتدخل لحل المشكلة لحاجة الأهالى للمياه لقضاء احتياجاتهم اليومية والمنزلية من المياه.









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