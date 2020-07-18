القابضة الكيماوية: التباعد الجغرافى يمنع دمج شركات الأسمدة فى كيان واحد

قال وليد الرشيد ، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، إن التباعد الجغرافى للشركات ذات النشاط الواحد يمنع اتمام عملية الدمج بينهما.
أضاف الرشيد ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الشركات التابعة التى لديها نشاط واحد مثل شركات الاسمدة متفرقة فى محافظات الوجه البحرى و القبلى فالنصر للاسمدة تقع فى محافظة السويس و الدلتا فى الدقهلية اما كيما فى اسوان و بالتالى هناك صعوبة بالغة فى عمليات الدمج.
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تابع "لدينا شركتان للملح (النصر للملاحات و المكس للملاحات )احداهما خاسرة و الاخرى تحقق مكاسب لذا يمكن النظر فى دمجهما اذا كانت الحاجة ملحة ".
و حققت شركة المكس للملاحات ربح بنحو 30.303 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 ، بينما حققت النصر للملاحات خسائر بنحو 5.959 مليون جنيه خلال نفس العام.
و اشار الرشيد ، الى وجود خطة لتطوير شركة سيجوارت المتخصصة فى فى صناعة المواسير و المنتجات الاسمنتية و تشمل إنشاء مصنع فى محافظات الصعيد ويأتى ذلك ضمن خطط التطوير التى وضعتها القابضة الكيماوية لشركاتها الخاسرة.
وقد حققت الشركة المصرية للمواسير و المنتجات الاسمنتية سيجورات خسائر تقدر بنحو 111.664 مليون جنيه خلال 2018/2019.
أضاف الرشيد ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الشركات التابعة التى لديها نشاط واحد مثل شركات الاسمدة متفرقة فى محافظات الوجه البحرى و القبلى فالنصر للاسمدة تقع فى محافظة السويس و الدلتا فى الدقهلية اما كيما فى اسوان و بالتالى هناك صعوبة بالغة فى عمليات الدمج.
اقرأ أيضا ...الرشيد : اختيار استشاري لإعداد دراسة جدوى تطوير راكتا بنهاية يوليو الجاري
تابع "لدينا شركتان للملح (النصر للملاحات و المكس للملاحات )احداهما خاسرة و الاخرى تحقق مكاسب لذا يمكن النظر فى دمجهما اذا كانت الحاجة ملحة ".
و حققت شركة المكس للملاحات ربح بنحو 30.303 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 ، بينما حققت النصر للملاحات خسائر بنحو 5.959 مليون جنيه خلال نفس العام.
و اشار الرشيد ، الى وجود خطة لتطوير شركة سيجوارت المتخصصة فى فى صناعة المواسير و المنتجات الاسمنتية و تشمل إنشاء مصنع فى محافظات الصعيد ويأتى ذلك ضمن خطط التطوير التى وضعتها القابضة الكيماوية لشركاتها الخاسرة.
وقد حققت الشركة المصرية للمواسير و المنتجات الاسمنتية سيجورات خسائر تقدر بنحو 111.664 مليون جنيه خلال 2018/2019.