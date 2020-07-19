المصريين الأحرار يجوب المحافظات .. تقديم الخدمات للمواطنين استعدادا للانتخابات .. توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أبرز الخدمات.. وطلب إحاطة للقضاء على التحرش

- المصريين الأحرار يبحث شكوي منطقة السادات بمطروح
- المصريين الأحرار بعين شمس يناقش مهام المرحلة المقبلة
- "المصريين الأحرار" بالبحيرة يناقش آليات عمل المرحلة المقبلة
- المصريين الأحرار يكرم الطاقم الطبي بمستشفى النساء بمطروح
- المصريين الأحرار بالإسكندرية ينظم ندوة عن التغذية العلاجية
- طلب إحاطة لأيمن أبو العلا لتدشين حملات إعلامية لتغيير ثقافة المجتمع نحو التحرش
جهود ضخمة يبذلها حزب المصريين الأحرار من اجل تقديم المساعدة والدعم الى عدد كبير من المحافظات والأهالى والمواطنين سواء عن طريق توصيل الغاز الطبيعى وحل مشاكل المواطنين والشكاوى والقضاء على الظواهر السلبية فى المجتمع مثل التحرش وغيرها، لكسب ثقة المواطنين من جهة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة وتنمية المجتمع من جهة أخرى.
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الدولة لشئون الإعلام والمجلس الأعلي للإعلام بشأن القيام بدورهمها التوعوي في أزمة جريمة التحرش التي يعاني منها المجتمع المصري، مع ضرورة رفع شعار تغيير ثقافة الربط بين ملابس السيدات والتحرش الجنسي.
وأكد أبو العلا، أن العديد من النساء والفتيات يتعرضن يوميًا لشتى أشكال التحرش الجنسي الذي يضر كثيرًا بهن من الناحية النفسية، ويمثل اعتداء على كرامتهن وحقوقهن العيش في أمان واستقرار، حيث أنه على الرغم من شعور المرأة بالقهر والخذلان والانتهاك لإنسانيتهن بسبب هذه الواقعة، إلا أن نظرة المجتمع وإلقاء اللوم على السيدات وملابسهن معطين لذلك مبرر للتحرش، يمنعهن من الإبلاغ ويكون الصمت سيد الموقف وهو ما يتسبب في ضياع حقوقهن وزيادة ظاهرة التحرش وإعطاء المجرم فرصة ثانية للإضرار بفتيات أخريات.
وتابع أبو العلا في طلبه، أن توعية المجتمع ومناصرة الضحية و زيادة الوعي لدى الفتيات بأهمية الإبلاغ عما يتعرضن لهن أمر هام ودور جلي يجب أن تضلع به وزارتي التضامن الاجتماعي والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وذلك لرفع الوعى بالآثار السلبية لانتشار ظاهرة التحرش فى المجتمع المصري، فضلًا عن تشجيع الأهل لمساعدة بناتهن لأخذ حقوقهن وعدم إجبارهن على السكوت خوفًا من الفضائح، والتأكيد أن ملابس المرأة ليست مبرر للتحرش، كما أكدت مؤسسات مصر الدينية كالأزهر الشريف والنيابة العامة.
وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن بعض أفراد المجتمع المصري يعطون مبررات واهية للمتحرشين كتبرير ذلك بملابس المرأة وذلك على الرغم من أن المحجبات والمنتقبات يتم التحرش بهن، بل كبار السن من السيدات لم ينجو من هذه الممارسة المقيتة لذلك يجب تغيير الثقافة السائدة والاعتراف بأن التحرش لا مبرر له وأن المتحرش مجرم يجب معاقبته وعدم التهاون معه.
واختتم أبو العلا، بالتأكيد أن ظاهرة التحرش افة العصر وتحتاج لتكاتف جميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهتها، وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية التي يجب أن تواكب تطبيق القانون بحزم، لعمل حملات توعية تساهم في تغيير المفاهيم المغلوطة حول التحرش، والدعوة للتضامن بشكل كبير مع الفتيات ضحية هذه الظاهرة الغير أخلاقية.
كما، تلقي حزب المصريين الأحرار بمطروح شكاوي من أهالي منطقة السادات القبلية بمدينه مرسي مطروح يتضررون من عدم توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة حيث أن المنطقة بها كثافة كبيرة
كما استغاث أهالي المنطقة من عدم تشغيل شبكه الصرف الصحي، وكذلك ضرورة تحويل خطوط الكهرباء من هوائيه إلي كابلات أرضية.
وعلي الفور قام سلطان ابوالشيخ الزعيري أمين الحزب بمحافظة بمطروح بتشكيل لجنة بقيادة إدريس السنوسي امين مركز مدينة مطروح وعامر كريم امانة الشباب وسما صلاح لجنة العلاقات العامة لمعاينة المنطقة علي الطبيعة وإعداد تقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التواصل مع المسؤلين بالمحافظة
وعقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بعين شمس بقيادة موريس عدلي أمين القسم و جميع أعضائه، وذلك لمنافشة إعادة وبناء الهيكلة وتنظيم الأمانة ومناقشة مهام المرحلة المقبلة لبحث سبل توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لمواطني دائرة عين شمس .
جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، شارك فى الاجتماع مسؤولي اللجان بالحزب بعين شمس لمناقشة الاستحقاقات الدستورية والانتخابات المرتقبة.
وأكدت أمانة عين شمس أنها تقف جنبا إلى جنب لدعم أبطال مصر من القوات المسلحة و الشرطة الذين يبذلون قصارى جهدهم بشرف و أمانه للتصدي لأي محاولات خارجية هدفها أن تنال من أمن مصر و سلامه أراضيها.
عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة بقيادة أحمد حمودة أمين عام المحافظة، اجتماعا لترتيب الأوراق ومناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة، وذلك بناءً علي توجيهات تطبيق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
وجمع الاجتماع هيئة مكتب المحافظة بأمانة مركز دمنهور بقيادة عادل يونس حماد أمين المركز، وناقش أمين المحافظة أحمد حمودة خطط المرحلة المقبلة طبقا لتعليمات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإستمع حمودة خلال الاجتماع لوجهات النظر المختلفة ورؤية شباب الحزب للمرحلة المقبلة.
وزار وفد من حزب المصريين الأحرار بمطروح بقيادة سلطان الشيخ الزعيري امين الحزب بالمحافظة وصلاح السنوسي امين التنظيم وعامر كريم امانة الشباب وسما صلاح لجنة العلاقات العامة ومحمد الشيمي لجنة الصحة ومينا يسري مساعد امانة الشباب، مستشفي النساء والتوليد بمدينة مرسي مطروح كرم خلالها اعضاء الوفد الدكتور السيد فتحي مصيلحي مدير المستشفي و الاطقم الطبية واطقم التمريض بالمستشفي علي المجهود المبذول للارتقاء بالخدمة المقدمة للمرأة بمطروح.
واشاد الزعيري بالاداء المتميز الذي تقدمه المستشفى في ظل ما تشهده كافة المنظومات الصحية من تكدس المستشفيات ونقص المستلزمات الطبية.
ونظمت أمانة المراة بحزب المصريين الأحرار بقيادة دكتورة سلوى عبدالقادر، ندوة توعية صحية بعنوان "التغذية العلاجية واثارها النفسيه فى علاج فيرس كورونا".