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أخبار البلد

لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تناقش جهودها خلال أربع سنوات

السبت 18/يوليه/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس ، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة ، وذلك عبر الفيديو كونفرانس. 

ناقش الإجتماع أهمية توثيق عمل اللجنة منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن وما تم تقديمه من رعاية صحية لسيدات حى الاسمرات وقوافل طبية وندوات فى مجالات صحة المرأة  ، ودور اللجنة  في التوعية بفيروس كورونا المستجد وكيفية التعايش ما بعد الجائحة ومعالجة الآثار النفسية الناتجة عنها ، واقتراح اعداد كتيب موجه للأطباء للتوعية بقضية ختان الإناث وقواعد و آداب المهنة بعدم جواز تطبيب الختان.

وتم الإشارة الي التعاون مع لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس ، حيث تم تنظيم ندوة أونلاين  بهدف توعية ذوي الإعاقة بكيفية مواجهة فيروس كورونا.

كما تم التأكيد علي أهمية تقديم محاضرات وورش عمل  اونلاين لطالبات المدارس والجامعات والمعاهد للتثقيف بقضايا المرأة و لتقديم الدعم النفسي والصحي، وذلك من خلال تفعيل  مبادرة "دايما معاكي".
لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تناقش جهودها خلال أربع سنوات
لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تناقش جهودها خلال أربع سنوات
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