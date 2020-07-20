صرح طبي متميز.. أحد متعافى كورونا: أشكر الفريق الطبى بمستشفى عزل أسوان

لا يزال مصابو فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) يواصلوا إنتصاراتهم المتتالية لقهر هذا الفيروس من خلال تماثلهم للشفاء التام والكامل منه وخروجهم من مسشتفيات العزل.





وفى هذا الصدد نلقى الضوء على أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا وهو رمضان عبد الفتاح محمد من قرية المنصورية التابعة لمركز ومدينة دراو ، والذي تماثل للشفاء من فيروس كورونا وتم خروجه من مستشفى العزل.





وأكد رمضان عبد الفتاح بأن مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة تعتبر صرح طبى يقدم خدمات طبية متميزة للمصابين بهذا المرض .





وأشار عبد الفتاح إلى أن مدة علاجه تمثلت فى 14 يومًا داخل مستشفى أسوان للعزل حيث تلقى خلالها أفضل خدمة طبية علاجية.





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وأكد على أن الفريق الطبى من الأطباء والتمريض بيهتموا بالمرضى بشكل كبير، كما أن المستشفى تهتم بالنظافة العامة خاصة داخل الغرف ، وعمال النظافة لهم كل الشكر لما يبذلونه من أعمال لخدمة المرضى .





وأختتم بأنه بفضل الله أتم عليه نعمة الشفاء داخل مستشفى الصداقة التخصصى وخروجه منها حيث أن حالته كانت متأخرة حيث أنه كان لا يستطيع التحرك أو التكلم ، موجهًا الشكر للأطباء والمسئولين عن الحالة وطاقم التمريض ، كما تمنى الشفاء لكافة الحالات المصابة.



