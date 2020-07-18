وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة: نريد تكاتف المجتمع لمحاربة الفساد

قال الدكتور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه القائمين على المدرسة التابعة لإدارة العمرانية والتى أجبرت أولياء الأمور على التبرع للمدرسة من أجل قبول الطلاب.





وأوضح حجازي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى :"مهمتنا الرئيسية نخدم الشعب فى أولادنا ..وإذا تم مخالفة هذه المهمة يتم التعامل القانونى مع المخالفين أو الفاسدين..تم استبعاد مديرة المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق"، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع لمحاربة الفساد.





وأضاف "حجازى " أن الإدارة علمت بالوقعة من مواقع التواصل الاجتماعى، وتم التعامل معها على الفور، وتابع:"بعد غد سنعرف نتائج التحقيقات".





ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الإدارة تتعامل مع شكاوى المواطنين، على الفور، وتابع:"مكتبنا مفتوح من الساعة 7 صباحًا إلى السابعة مساءً، ونريد تكاتف المجتمع كافة لمحاربة الفساد".





وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أنه تم منع التبرعات للمدارس مقابل التحويلات نهائيًا، مشيرًا إلى أنه لم يتلق شكوى واحدة بعدم التحقيق فيها.. واتحدى أى حد يثبت عكس ذلك".



