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بين الناس

خالد يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته فى تسقيف منزله

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن خالد محمد عبده شعبان، والمقيم فى قرية طوخ دلكه مركز تلا محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدته في تسقيف منزله .

ويقول فى رسالته : يسرب المياه في الشتاء ولا يحميهم من شمس وحر الصيف، نحن أسرة معدومه الدخل و مشكلتنا في الحياة هي المسكن المناسب لحياه كريمة  .

التواصل مع القارئ 01283358593
أقراء ايضا: 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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