قيادي بالجيش الليبي: تركيا تطمع في السيطرة على منطقة الهلال النفطي.. فيديو

قال العميد خالد المحجوب مدير ادارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى دعم ومساندة الليبيين.









وأضاف خالد المحجوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن المتواجدين في طرابلس هم عصابة ويسيطرون على السلطة بالقوة، والشعب الليبي لا يريدهم، وهناك اجماع علي وحدة ليبيا من جميع الليبيين .









، أن تركيا تطمع في ان تخرج بأى شىء من ليبيا، وت رسل العديد من المرتزقة الي مصراتة للسيطرة علي منطقة الهلال النفطي ولن نسمح بذلك . وأوضح خالد المحجوب رسلبذلك









وتابع: " نواجه الآن تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسيطر علي تركيا وقطر والذي يريد العودة مرة أخرى لمصر لأنها هي هدفه الاستراتيجي الأكبر" .







