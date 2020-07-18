محافظ المنيا يحيل مسؤولى الوحدة المحلية والجمعية الزراعية بأتليدم للتحقيق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.









وأعلن المحافظ، أنه قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، تفيد بوجود تعدى على أراضي زراعيه خارج الحيز العمراني بمركز أبوقرقاص تم التعد عليها بالبناء ، وأن هناك تقصيرا من قبل بعض العاملين بالوحدة المحلية القرويه بأبوقرقاص، والجمعية الزراعية، في تنفيذ أعمال الإزالة، مشيرًا إلى أنه قد تم التأكد من وجود تلك التعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة .









من جانبه ، قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لازاله تلك التعديات ، وتمكنت الحملة من استرداد حالتى تعد على أراض زراعيه خارج الحيز العمراني بمساحة 13 قيراطا بقرية سفاى بالوحدة المحلية باتليدم .









رافق النائب خلال الحملة، اللواء رافت الحلواني مساعد مدير أمن المنيا لقطاع الجنوب والعميد محمد عبد الله مأمور شرطة مركز أبو قرقاص، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث المركز، والدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.









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وقرر المحافظ إحالة مسؤولي الوحده المحليه القرويه والجمعيه الزراعيه باتليدم بمركز ابوقرقاص للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاعس نحو إزالة هذه الحالات.









وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.







