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لازم الفتح مع الحرص.. وزيرة الصحة: الإصابات ستزيد إذا لم نطبقه

السبت 18/يوليه/2020 - 11:12 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن كل دول العالم تعلمت دروسا من أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن العالم الآن بدأ في الفتح مع الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت «زايد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» أن الفتح بدون حرص من قبل المواطنين؛ سيؤدي إلى عواقب سيئة وتزايد الأعداد، متابعة : «لازم الفتح مع الحرص».

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الاصابات بكورونا طبيعي حتى وان زادت في بعض الاماكن ، وذلك لحين إيجاد اللقاح المعالج للفيروس، مضيفة أن سيناريو الموجة الأولى لن يتكرر طالما هناك حرص.

وأشارت إلى أن هناك حرصا كبيرا من المصريين في أماكن كثيرة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خاصة في المصالح الحكومية والخدمات والمناطق السياحية، مقارنة ببعض الدول المتقدمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى اليوم.
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