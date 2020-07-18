أهله ماصدقوش ومش عارفين مين أندفن.. شاهد يروي تفاصيل العثور على مدرس عاد من الموت بعد 4 شهور

روى محمد عزت، الشاهد على واقعة المدرس العائد من الموت، تفاصيل العثور على المدرس محمد الجمال حيا بعد دفنه بـ 4 شهور.
وقال محمد عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت واقف على ناصية الشارع فوجئت بظهور المدرس الذي تم دفنه منذ 4 شهور".
وأضاف محمد عزت: "كنت في حالة ذهول فور رؤيته، والمدرس محمد الجمال تحرك نحو المقابر، ودخلت المقابر لقيته نايم على الارض وماسك في يده زجاجة مكسورة".
وتابع محمد عزت: "لما اتكلمت معه قالي أبعد عني وسبني في حالي وقام جري وبعد لما قالي كده اتأكد أنه المدرس محمد الجمال".
وأكمل محمد عزت: "الناس كلها مصدقتش لما قلت أن المدرس محمد الجمال لسه عايش، واتصلت بأحد أقاربه للتأكد من دفن المدرس محمد الجمال وقلت له عمك لسه عايش وهما مكنوش مصدقين".
وتابع محمد عزت: "محدش يعرف كان فين الفترة اللي فاتت دي، واحنا منعرفش مين اندفن وتم دفن شخص نفس ملامح المدرس محمد الجمال".