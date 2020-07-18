أهله ماصدقوش ومش عارفين مين أندفن.. شاهد يروي تفاصيل العثور على مدرس عاد من الموت بعد 4 شهور

روى محمد عزت، الشاهد على واقعة المدرس العائد من الموت، تفاصيل العثور على المدرس محمد الجمال حيا بعد دفنه بـ 4 شهور.





وقال محمد عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت واقف على ناصية الشارع فوجئت بظهور المدرس الذي تم دفنه منذ 4 شهور".





وأضاف محمد عزت: "كنت في حالة ذهول فور رؤيته، و المدرس محمد الجمال تحرك نحو المقابر، ودخلت المقابر لقيته نايم على الارض وماسك في يده زجاجة مكسورة".





وتابع محمد عزت: "لما اتكلمت معه قالي أبعد عني وسبني في حالي وقام جري وبعد لما قالي كده اتأكد أنه المدرس محمد الجمال".





وأكمل محمد عزت: " الناس كلها مصدقتش لما قلت أن المدرس محمد الجمال لسه عايش، واتصلت بأحد أقاربه للتأكد من دفن المدرس محمد الجمال وقلت له عمك لسه عايش وهما مكنوش مصدقين".



