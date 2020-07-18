AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عبدالتواب: نمر بمرحلة تستوجب الاصطفاف خلف القيادة السياسية

السبت 18/يوليه/2020 - 11:12 م
المستشار حمدي معوض
المستشار حمدي معوض عبد التواب
Advertisements
عمرو خليفة
أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب؛ عضو مجلس إدارة نادي القضاة؛ دعمه وتأييده لجميع الإجراءات والتحركات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، بما يحفظ أمن واستقرار الدولة المصرية وكذلك دول الجوار، مشيرا الى أنه يجب على الجميع التوحد خلف القيادة السياسية ونبذ جميع الخلافات في ظل ما تمر به دول الجوار.

وأضاف أن مصر تمر بمرحلة مهمة وحرجة، تستوجب الاصطفاف الوطني، في ظل ما نواجهه من تحديات سواء أزمة سد النهضة وتعنت الجانب الأثيوبي، وكذلك الحدود الغربية في ظل الأزمة الليبية، والتدخلات التركية، بما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري والعربي.

وتابع عبد التواب أنه يثق في وعي الشعب المصري ومعدنه الذي يظهر في الشدائد؛ مضيفا أنه على يقين تام بأن القيادة السياسية وقواتنا المسلحة قادرون على مواجهة أي تهديات للأمن القومي.

وأوضح أن رؤية الرئيس السيسى كانت واضحة للغاية أمام العالم كله عندما أكد أن مصر لن تتدخل فى شئون ليبيا إلا بطلب وتفويض من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا مشيرا الى أن مصر تربطها علاقات تاريخية ووثيقة مع ليبيا وأن أي مساس بالأمن القومى الليبى هو مساس مباشر بالأمن القومى المصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس والشعب بعيد الفطر المبارك

عبدالتواب: عودة المصريين المحتجزين في ليبيا يؤكد حرص السيسي على أبناء مصر

عصام هلال: كلنا ثقة في القوات المسلحة والرئيس السيسي لحفظ الأمن القومي المصري

مصر قادرة.. نواب البرلمان: السيسي يسعى لإنقاذ المنطقة من الانفجار.. خطابه تجسيد لقوة الدولة الشاملة.. وجيشنا الأول عالميا من حيث العزيمة

المؤتمر: المجتمع الدولى مطالب بالتدخل لدى ليبيا لمواجهة إرهاب أردوغان

دفاع النواب: الأمن القومي المصري خط أحمر.. والقوات المسلحة حامية للحدود

ترشيحاتنا

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور

الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي

وكيل وزارة الصحة بالشرقية: واقعة استلام جثمان بالخطأ ودفنه محل تحقيق

بمكياج جريء.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام

الصحة: تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 وفاة

نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور

بـ هوت شورت وقبعة.. نوال الزغبي تجذب جمهورها بإطلالة ساحرة

لصحة البشرة .. هاني الناظر يحذر من 5 عادات ضارة بالجلد