عبدالتواب: نمر بمرحلة تستوجب الاصطفاف خلف القيادة السياسية

أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب؛ عضو مجلس إدارة نادي القضاة؛ دعمه وتأييده لجميع الإجراءات والتحركات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، بما يحفظ أمن واستقرار الدولة المصرية وكذلك دول الجوار، مشيرا الى أنه يجب على الجميع التوحد خلف القيادة السياسية ونبذ جميع الخلافات في ظل ما تمر به دول الجوار.





وأضاف أن مصر تمر بمرحلة مهمة وحرجة، تستوجب الاصطفاف الوطني، في ظل ما نواجهه من تحديات سواء أزمة سد النهضة وتعنت الجانب الأثيوبي، وكذلك الحدود الغربية في ظل الأزمة الليبية، والتدخلات التركية، بما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري والعربي.





وتابع عبد التواب أنه يثق في وعي الشعب المصري ومعدنه الذي يظهر في الشدائد؛ مضيفا أنه على يقين تام بأن القيادة السياسية وقواتنا المسلحة قادرون على مواجهة أي تهديات للأمن القومي.





وأوضح أن رؤية الرئيس السيسى كانت واضحة للغاية أمام العالم كله عندما أكد أن مصر لن تتدخل فى شئون ليبيا إلا بطلب وتفويض من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا مشيرا الى أن مصر تربطها علاقات تاريخية ووثيقة مع ليبيا وأن أي مساس بالأمن القومى الليبى هو مساس مباشر بالأمن القومى المصرى.