برلماني يطالب بتقديم حوافز ضريبية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى مصر

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الشابة التي تمتلك مساحة ضخمة وبها عدد من المصانع المتميزة، لافتًا الى أن المحافظ الجديد يقوم بجهود ضخمة من أجل زيادة مشاريع التنمية بالمحافظة.
وأكد "البطيخى " لـ"صدى البلد"، أن اغلب الصناعات المهمة فى هذه المحافظة هي الزراعة مثل التمور وغيرها، مطالبًا بضرورة توفير بنية تحتية من كهرباء وصرف صحى وغيرها فى جميع ارجاء المحافظة لجذب استثمارات صناعية جادة توفر فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين من خصومات وغيرها من الحوافز لجذب شريحة كبيرة من الاستثمارات الصناعية.