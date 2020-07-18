برلماني يطالب بتقديم حوافز ضريبية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى مصر

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين من خصومات وغيرها من الحوافز لجذب شريحة كبيرة من الاستثمارات الصناعية.

وكان ذلك بعد أن عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث دعم عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.







