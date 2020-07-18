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برلمان

برلماني يطالب بتقديم حوافز ضريبية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى مصر

السبت 18/يوليه/2020 - 11:03 م
الصناعات
الصناعات
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حسن رضوان

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الشابة التي تمتلك مساحة ضخمة وبها عدد من المصانع المتميزة، لافتًا الى أن المحافظ الجديد يقوم بجهود ضخمة من أجل زيادة مشاريع التنمية بالمحافظة.

وأكد "البطيخى " لـ"صدى البلد"، أن اغلب الصناعات المهمة فى هذه المحافظة هي الزراعة مثل التمور وغيرها، مطالبًا بضرورة توفير بنية تحتية من كهرباء وصرف صحى وغيرها فى جميع ارجاء المحافظة لجذب استثمارات صناعية جادة توفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين من خصومات وغيرها من الحوافز لجذب شريحة كبيرة من الاستثمارات الصناعية.

وكان ذلك بعد أن عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث دعم عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها مساندة المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، خاصة المحافظات الأكثر احتياجًا ومن بينها محافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى أن "الوادي الجديد" لديها عددًا من المشروعات التي تخدم الشباب والمرأة، وتساهم في توفير فرص العمل لهم.
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