AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شقيق الشاب الذى عاد من الموت بالشرقية يروي كواليس الواقعة

السبت 18/يوليه/2020 - 11:18 م
مواطن يعود بعد الموت
مواطن يعود بعد الموت
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال السيد محمد السيد الجمال، شقيق الشاب الذى عثر عليه بعد 7 أشهر من وفاته، إنه عقب اختفاء شقيقه، لعدة أيام، وبعد البحث عنه توصل إلى أنه توفى وجثمانه فى المستشفى.

وتابع: "شقيقتى الكبرى شافته فى المشرحة وتعرفت عليه، وأنا شفته 99% و9 من عشرة هو أخويا.. وزوج شقيقتى شاهدة أيضًا وتعرف عليه وقمنا بإنهاء إجراءات الدفن". 

وأضاف "الجمال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه والأسرة يعيشوا حالة صدمة وذهول شديدين الآن بعدما ظهر شقيقه حيًا يرزق، مشددًا على أن شقيقه فى حالة نفسية سيئة وفى حالة للعلاج.

وأكد "الجمال"، أن العائلة فى ورطة الآن ولا نعلم ماذا نفعل ونناشد المسئولين حل الأمر، وتابع: "ونرجو تقديم المساعدة الطبية لشقيقى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يكشف كواليس وفاة 3 أشقاء بكورونا.. وشخص يعمل لدى نائب بالبرلمان.. فيديو

تأخرت في إعداد الطعام.. حكاية فتاة قتلها شقيقها وتركها جثة هامدة في قنا

تنكر في زي محام.. الشاب المتهم بطعن قاتل شقيقه أمام نيابة الهرم: "كنت باخد تاري"

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

الجثة تحللت وتبقى شوية عضم.. اغتصاب الطفلة فجر على يد عشيق أمها.. عم الطفلة: حرقوها وقطعوها بـ الساطور ورموها في البطاس.. النيابة: حبس الأم بتهمة الزنا

عظمتان في برميل بطاس.. قاتل الطفلة فجر: تربطني علاقة مع والدتها من سنتين.. وشوهتها وقطعتها وسيحت جثتها

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: نادي القرن"صفقة".. والأهلي ليس المرشح الأول لدوري الأبطال

الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

خير: "بهائم" إثيوبيا تستهلك مياهًا بما يعادل حصة مصر والسودان

غدا القائمة المبدئية للمرشحين.. الوطنية للانتخابات: لا تصويت للوافدين خارج لجانهم

تفاصيل جديدة من داخل منزل ضحايا مذبحة الإحساء تعرف عليها

حركة تنقلات الداخلية 2020.. 9 مدراء أمن أبرزهم الدقهلية والفيوم وجنوب سيناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور

بـ هوت شورت وقبعة.. نوال الزغبي تجذب جمهورها بإطلالة ساحرة

لصحة البشرة .. هاني الناظر يحذر من 5 عادات ضارة بالجلد