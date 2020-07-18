شقيق الشاب الذى عاد من الموت بالشرقية يروي كواليس الواقعة

قال السيد محمد السيد الجمال، شقيق الشاب الذى عثر عليه بعد 7 أشهر من وفاته، إنه عقب اختفاء شقيقه، لعدة أيام، وبعد البحث عنه توصل إلى أنه توفى وجثمانه فى المستشفى.





وتابع: "شقيقتى الكبرى شافته فى المشرحة وتعرفت عليه، وأنا شفته 99% و9 من عشرة هو أخويا.. وزوج شقيقتى شاهدة أيضًا وتعرف عليه وقمنا بإنهاء إجراءات الدفن".





وأضاف "الجمال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه والأسرة يعيشوا حالة صدمة وذهول شديدين الآن بعدما ظهر شقيقه حيًا يرزق، مشددًا على أن شقيقه فى حالة نفسية سيئة وفى حالة للعلاج.



