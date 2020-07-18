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وكيل وزارة الصحة بالشرقية: واقعة استلام جثمان بالخطأ ودفنه محل تحقيق

السبت 18/يوليه/2020 - 11:14 م
مواطن يعود بعد الموت
مواطن يعود بعد الموت
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا بوجود جثة بالقرب من السكة الحديد بطريق الزقازيق أبو حماد، وعليه تم اتباع الإجراءات القانونية ووضع الجثمان فى المشرحة، وتابع:"الجثة لم يكن بها إصابات ظاهرة ولكنها مجهولة ".

وأضاف " مسعود"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجثة المجهولة ننتظر حتى يظهر من يؤكد أنها لهم، ويثبتوا ذلك، مشيرًا إلى أن الشاب الذى تم العثور عليه بعد استلام جثه ودفنها على اعتبار أنه شقيقهم، أمر لا يعنى المستشفى، وتابع:"الأهالى جابوا ما يثبت أنه شقيقهم ودور المستشفى أن تجعل الأهل يعاينون الجثمان للتأكد من أنه ينتمى لهم..وهو ما تم بالفعل ولكن شهادة الوفاة تصدر بعد تحقيق النيابة ..المستشفى ليس لها أى دور".

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن هناك خطأ صدر من الأهالى الذين استلموا الجثمان، نظرًا لأن شقيقهم كان يختفى لعدة أيام فمن الممكن أن يحدث لديهم لبس فى الوزن أو شكل شقيقهم، وتابع:"النيابة وجهت الطب الشرعى بأخذ عينة من الجثمان الذى تم دفنه ..وهذه الواقعة لم تحدث قبل ذلك".
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