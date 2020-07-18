ترامب يأمر بتنكيس الأعلام عقب وفاة جون لويس رمز الدفاع عن الحقوق المدنية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام في جميع المؤسسات والمباني الحكومية والعسكرية في البلاد تكريما للنائب جون لويس عضو مجلس النواب، الذي توفي مساء الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عاما.





وأشارت وسائل إعلامية إلى أن قرار ترامب تنكيس الأعلام يأتي تكريما لمسيرة لويس الحافلة في مجال الخدمة العامة، حيث اشتهر بدفاعه عن الحقوق المدنية.





ومن المقرر أن يسري قرار تنكيس الأعلام الذي اتخذه ترامب ليوم السبت فقط.





وفي أول تعليق على وفاة لويس، قال ترامب في تغريدة على تويتر "حزين لسماح خبر وفاة بطل الحقوق المدنية جون لويس.. صلواتي أنا وميلانيا له ولعائلته".





فيما ذكر البيت الأبيض في بيان صحفي مقتضب أن النائب لويس كان رمزا لحركة الحقوق المدنية، وترك إرثا لن ينسى.





وتوفي لويس عن عمر ناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بسرطان البنكرياس، فيما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن أمريكا تنعي "أحد أكبر أبطال التاريخ الأمريكي".



