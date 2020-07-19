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فن

شاهد.. عليا عساف برفقة كلبها داخل منزلها

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:43 ص
عليا عساف
عليا عساف
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محمد بدران
نشرت عليا عساف صورة جديدة لها داخل منزلها بصحبة كلبها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهرت عليا عساف بإطلالة صيفية وهى ترتدى ثوب باللون الابيض، و تسريحة شعر ضفيرة مدارس منسدلة على كتفيها بطريقة أنيقة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علياء فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح الذي يبرز جمالها.


يذكر أن آخر أعمال عليا عساف مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".


المسلسل بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.


تدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

شاهد.. عليا عساف برفقة كلبها داخل منزلها
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