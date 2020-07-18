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خلال أسبوع.. وزيرة الصحة: إشغال محافظة القاهرة لأجهزة التنفس انخفض من 97% لـ20%

السبت 18/يوليه/2020 - 11:35 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن حدة فيروس كورونا انخفضت بشكل كبير، مشيرة الى ان نسبة إشغال أجهزة التنفس في محافظة القاهرة قلت من 97% إلى 20% خلال أسبوع.

وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "الإصابات في تزايد في أماكن أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وهي أكثر الأماكن الآن في عدد الإصابات".

وأكملت:" الموجة الأولى للفيروس كانت أشد عنفا اما بعد ذلك فأصبح أقل حدة في الإصابات والوفيات وفقا للإحصائيات اليومية على مستوى العالم".

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الاصابات بكورونا طبيعي حتى وان زادت في بعض الاماكن حتى يخرج اللقاح المعالج للفيروس، مضيفة أن سيناريو الموجة الأولى لن تعود مرة أخرى طالما هناك حرص.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى اليوم.
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