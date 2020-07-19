مستشار كلية القادة والأركان: مصر وجهت رسالة تحذير لمن تسول له نفسه المساس بالأمن القومي.. فيديو

قال اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، إن القوات المسلحة المصرية وجهت رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري والعربي والليبي.
وأضاف محمد الشهاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن مناورة حسم تدل على القوة والإصرار والردع وهذه رسالة للداخل تدل على قوة جيشنا الرشيد الذي يحمي ولا يهدد.
وأوضح محمد الشهاوي، أن مصر ليست دولة غازية أو معتدية وتدعم الحل السلمي، مؤكدا ان الجيش المصري لا يتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
وتابع أن تركيا لديها أطماع في النفط الليبي خصوصا في منطقة الهلال النفطي الذي ينتج 60% من النفط الليبي.