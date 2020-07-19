التأثير الاقتصادي لـ كورونا .. خبراء: قرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها منطقي .. محتكرو السلع سيخسرون .. ولا زيادة في أسعار السجائر لمدة 18 شهرا

شعبة الدخان:

تراجع مبيعات المعسل بسبب كورونا أثر سلبا على 42 مصنعا

لا زيادة في أسعار السجائر لمدة 18 شهرا



اقتصادي: جائحة كورونا أكدت قوة الاقتصاد الكلي المصري





قال خبراء الاقتصاد والأعمال، إن قرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها مع وجود إجراءات وقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، نتيجة طبيعية للتأثير الاقتصادي الذي خلفه ذلك الوباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدين أنه بالرغم من الأثر السلبي لتلك الجائحة إلا أن اقتصادنا القومي أثبت قوته.

وحذر الخبراء من قيام البعض بتخزين السلع تحت مسمي ارتفاع أسعارها في الفترات القادمة، مؤكدين أنه لا صحة لأي زيادات سعرية خلال العام والنصف المقبلة، وبالتالي فإن محتكري السلع سيخسرون.

لا زيادة في السجائر

أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أنه لا زيادة فى أسعار السجائر إلا بعد 18 شهرا، الأمر الذى يؤكد أنه لا فائدة من تخزين السجائر كما يفعل بعض التجار انتظارا لزيادة أسعارها.

وأضاف "الإمبابى"، لـ صدى البلد، أن التداعيات التى فرضتها علينا جائحة كورونا من إجراءات احترازية تتعلق بغلق المقاهى أدت إلى تراجع مبيعات فى المعسل بنسبة 90٪، لافتا إلى أنه حتى بعد قرار فتح المقاهي تم منع تناول الشيشة؛ وهو ما أدى إلى استمرار حركة التراجع.

ولفت إلى أن بيع المعسل فى السوق المحلى يعتمد على المقاهى بنسبة 80٪ على عكس السجائر لم يحدث لها انخفاضات فى البيع.

وتابع أن تراجع المبيعات أثر سلبا على نحو 42 مصنعا لإنتاج المعسل فى مصر، مشيدا بقرار حصر استيراد التبغ على المصانع المرخصة للقضاء على مصانع بئر السلم.

وأوضح أن القطاع ينتج 85 مليار سيجارة في العام، ويورد لخزينة الدولة 65.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم من هذا القطاع، مشيرًا إلى أن التصدير توقف.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

من جانبه قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن الظروف الاقتصادية الحالية صعبة على العالم بشكل عام وكذلك على مصر وما زادها صعوبة، قدومها عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "رؤوف"، لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد الكلي المصري بات أفضل من اقتصادات كثيرة ظهر بها خلل كبير في فترات التوقف.





صناديق الاستثمار

وتابع الخبير الاقتصادي: "فور عودة الحياة الاقتصادية تم ضخ 3 مليارات دولار استثمارات جديدة من الصناديق والاستثمارات خلال الشهر الماضي".

وأكد أن التصنيفات الدولية التي أبقت على حالة استقرار الأوضاع المالية وفقا لمعدلات نمو موجبة في ظل انكماش اقتصاد كبير علي مستوي العالم تدل على قوة الاقتصاد المصري.