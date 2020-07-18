AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صباغ: 50 ألف فرصة تدريب للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة

السبت 18/يوليه/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكدت شانتال صباغ نائب مدير ريادة الأعمال والخدمات الغير مالية بالبنك الأهلى ، إنطلاق رالى مصر لريادة الأعمال الذى فى 12 جامعة مصرية ، يقدم أكثر من 50 الف منحة تدريبية للشباب والطلاب واصحاب المشروعات . 


وقالت صباغ عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الرالى انطلق فى 12 جامعة وتنظمة الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى بالتنسيق مع البنك الأهلى وتحت رعاية جامعة الدول العربية ، بهدف توفير 50 الف منحة تدريبية للطلاب ورواد الأعمال من الشباب واصحاب المشروعات ، وبحث كيفية تحويل افكارهم الى مشروعات ناجحة ، مشيرة الى ان الأفكار يتم تقديمها فى 5 مسارات  ، خاصة المسار الصناعى والسياحى بالإضافة لتقديم افكار ابداعية للتعايش بعد فترة فيروس كورونا . 

وأوضحت صباغ ، أن الرالى يقدم جوائز للفائزين تصل لـ 100 الف جنيه وحتى 25 الف جنيه ، وان جميع المتقدمين سوف يحصلون على فرصة لعرض افكارهم وتطويرها  ودعمها ماليا ، بالتنسيق مع مراكز تطوير الأعمال التابعة للبنك الأهلى الموجودة فى العاشر من رمضان وأسيوط وطنطا و6 أكتوبر بجامعة النيل .


https://www.youtube.com/watch?v=UhSDUtEsv6Y
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

50 ألف منحة لتأهيل الشباب.. 3 وزراء يشهدون إطلاق رالى مصر لريادة الأعمال

عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الرياضة يشارك في إطلاق رالي مصر لريادة الأعمال بجامعة الدول العربية

50 ألف منحة تدريبية.. رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يكشف تفاصيل مسابقة ريادة الأعمال للشباب

نيفين جامع: إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية.. شاهد

جامعة حلوان: دورة أون لاين لـ ريادة الأعمال والابتكار

رواد 2030: دعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال ساهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة

ترشيحاتنا

اتهامات لـ جوجل وآبل.. كندا علوش: القبض على فتاة تيك توك أصبح أهم من إزالة اسم فلسطين من الخرائط

لازم الفتح مع الحرص.. وزيرة الصحة: الإصابات ستزيد إذا لم نطبقه

عداد كورونا .. الصحة: 87172 مصابا.. 27868 متعافيا.. 4251 وفاة

خوفا من الفضيحة الجنسية .. الأمير أندرو يقيم حفل زفاف سريا ومتواضعا لابنته رغم حضور الملكة

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

وزيرة الصحة: حدة الإصابات بكورونا قلت في العالم كله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور

بـ هوت شورت وقبعة.. نوال الزغبي تجذب جمهورها بإطلالة ساحرة

لصحة البشرة .. هاني الناظر يحذر من 5 عادات ضارة بالجلد