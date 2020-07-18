صباغ: 50 ألف فرصة تدريب للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة

أكدت شانتال صباغ نائب مدير ريادة الأعمال والخدمات الغير مالية بالبنك الأهلى ، إنطلاق رالى مصر لريادة الأعمال الذى فى 12 جامعة مصرية ، يقدم أكثر من 50 الف منحة تدريبية للشباب والطلاب واصحاب المشروعات .









وقالت صباغ عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الرالى انطلق فى 12 جامعة وتنظمة الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى بالتنسيق مع البنك الأهلى وتحت رعاية جامعة الدول العربية ، بهدف توفير 50 الف منحة تدريبية للطلاب ورواد الأعمال من الشباب واصحاب المشروعات ، وبحث كيفية تحويل افكارهم الى مشروعات ناجحة ، مشيرة الى ان الأفكار يتم تقديمها فى 5 مسارات ، خاصة المسار الصناعى والسياحى بالإضافة لتقديم افكار ابداعية للتعايش بعد فترة فيروس كورونا .





وأوضحت صباغ ، أن الرالى يقدم جوائز للفائزين تصل لـ 100 الف جنيه وحتى 25 الف جنيه ، وان جميع المتقدمين سوف يحصلون على فرصة لعرض افكارهم وتطويرها ودعمها ماليا ، بالتنسيق مع مراكز تطوير الأعمال التابعة للبنك الأهلى الموجودة فى العاشر من رمضان وأسيوط وطنطا و6 أكتوبر بجامعة النيل .







