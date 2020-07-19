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رياضة

اللجنة الأولمبية: لا مجال لانتخابات اتحاد الكرة حال انتهاء الدوري في نوفمبر

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:21 ص
المهندس هشام حطب
المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
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حسام الحارتي

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن اللجنة الأولمبية المصرية هي صاحبة الحق في إقامة أي جمعية عمومية .


وأضاف هشام حطب في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس"،  أنه لا يعلم مدي صحة أستمرار لجنة مؤقتة لإدارة اتحادة الكرة المصري لمدة عامين .


وتابع: "لا مجال لانتخابات حال انتهاء الدوري في شهر نوفمبر ".

ومن جهة أخرى أكد الإعلامي سيف زاهر انه لا مجال لإقامة انتخابات اتحاد الكرة لهذا العام.

وأوضح سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري مستمرة لمدة عام آخر".

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