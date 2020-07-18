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منوعات

مشهد غريب .. طائر يتجمد أثناء تحليقه في السماء .. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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احمد شريف

في مشهد غامض وغير مألوف، صور طائر يتجمد في الهواء خلال طيرانه في الجو  في مشهد غامض أثار تعجب رواد مواقع التواصل الإجتماعي.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، وقع الحادث المحير في حي هادئ من تولوا فالي ، في كولومبيا ، يوم الخميس ، 9 يوليو ، وتم تصويره من قبل السكان المحليين.


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وتظهر اللقطات التي تم مشاركتها لأول مرة بواسطة مستخدم تويتر "Hechizero" الطائر الأبيض الذي يبدو وكأنه لا يتحرك وهو يطير  في السماء فوق منزل مكون من طابقين.


وتوقف المشاة المذهولون وسائقو الدراجات الفضوليون يتطلعون  لرؤية الطائر المتجمد في الهواء.



 ولكن كان لدى المشاهدين الآخرين تفسير أكثر منطقية مفاده أن الطائر قد تعثر بالفعل في أسلاك رقيقة تابعة لأحد ابراج الاتصالات لا يمكن رؤيتها عبر الفيديو.



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