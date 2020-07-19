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ثقافة

رحلة زهور البرتقال على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "رحلة زهور البرتقال" للكاتبة نجلاء أحمد حسن، فى السادسة من مساء اليوم الأحد ١٩ يوليو الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.

يناقش المجموعة القصصية، الدكتور عوض الغبارى، الكاتب الدكتور فوزى وهبة، الكاتب الدكتور أحمد الباسوسى، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وتحرص المكتبة باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.

وكانت الأنشطة الثقافية عادت بعد توقف دام عدة شهور بسبب فيروس كورونا المستجد والذي هدد العالم وتسبب في العديد من الوفيات.
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