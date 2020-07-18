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درويش: قانون الاستثمار يساعد العائدين من الخارج على إقامة المشاريع

السبت 18/يوليه/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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أسامة علي

قالت النائبة سولاف درويش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية كانت سباقة فى إرجاع المواطنين من الخارج فى ظل تفشى أزمة كورونا.


وأوضحت سولاف خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى أم سى" أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يسهل للعائدين من الخارج إقامة مشاريع استثمارية.


وأشارت وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يساهم في تذليل كل العقبات أمام كافة القادمين من الخارج ويريدون الاستثمار فى بلادهم مصر.


وأوضحت سولاف درويش، طبقا للقانون تم افتتاح 7 مراكز خدمة الشباك الواحد والتي تعمل مساعدة العائدين من الخارج لإقامة مشاريعهم دون الحاجة للذهاب بين جهات عدة من المصالح الحكومية.

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