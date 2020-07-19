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حوادث

حبس شخص يدير أكاديمية تعليمية وهمية بعين شمس

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:00 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارة اكاديمية تعليمية وهمية لترويج الشهادات المزيفة.


وكانت قد تمكنت  أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة أكاديمية تعليمية وهمية لترويج الشهادات المزيفة بعين شمس، وذلك  فى اطار ضبط الجرائم المعلوماتية المستحدثة عبر شبكة "الإنترنت"، وكذلك جرائم التزوير والتزييف.

فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو تم بثه بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية، متضمنا قيام مقدم البرنامج بالاتصال بأحد الأشخاص، الذى ادعى كونه "رئيس إحدى الأكاديميات الدولية للتدريب".


وتبين قيام المتهم من خلالها بترويج شهادات مزيفة (دكتوراه فخرية ومهنية – مستشار تحكيم دولى – نقابة الصحفيين) على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى.


أسفرت تحريات فريق البحث الجنائى عن تحديد هوية مالك الأكاديمية (حاصل على ليسانس أداب، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وأمكن تحديد مقر الأكاديمية، حيث تبين تواجدها بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.


تم ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية، وعثر بداخلها على 63 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة (دكتوراة مهنية وفخرية – مستشار تحكيم دولى – نقابة الصحفين)، و9 شهادات خاليين من البيانات، و3 دفاتر إيصالات تحصيل نقدية لأسماء مختلفة، و10 كارنيهات بأسماء مختلفة، و3 أختام تقرأ بصمتها للأكاديمية جميعها مزيفة ومنسوب صدورها لجهات وهمية.


بمواجهته، اعترف بإدارته الأكاديمية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، وأمكن التوصل لأحد المجنى عليهم (موظف مقيم بالقاهرة).


وبسؤاله اتهم المذكور بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل حصوله على شهادة دكتوراه مهنية، ونفى علمه بكون الأكاديمية وهمية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط شخص لإدارته أكاديمية تعليمية وهمية لترويج الشهادات المزيفة بعين شمس

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