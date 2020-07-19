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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: مصر تدخل ليبيا لتحريرها من المرتزقة.. لجنة كورونا: مصر تجاوزت الذروة.. لاشين إبراهيم: الكمامات إجبارية خلال انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الإعلامي أحمد موسى،  إن الرئيس السيسي أكد أن مصر ستدخل إلى ليبيا بعلم ليبيا؛ من أجل تحريرها من المرتزقة والغزاة الأتراك.

قال عبدالكريم العرفي، الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا، إن قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة إن مصر تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا، حيث تستمر أعداد الإصابات فى الإنخفاض.

قالت دعاء محمد زوجة متضررة من نشر زوجها صورها الخاصة ،: أنني متزوجة من 4 سنوات ومازلت علي ذمة زوجي ولدي ولدين توأم عمرهما سنتين .

قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن التدخلات التركية في الشأن العربي تفتقر لاي سند شرعي وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على منظومة الانتخابات، والتي تتضمن تعقيم اللجان الفرعية والعامة قبل الاقتراع وبعد نهايته.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن كل دول العالم تعلمت دروسا من أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن العالم الآن بدأ في الفتح مع الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

روى السيد الجمال، شقيق المدرس الذي عاد من الموت بعد 4 شهور من دفنه «الميت الحي»، تفاصيل العثور على شقيقه بعد عودته من الموت.

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